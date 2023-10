Milano, 22 ott. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sugli “ultimi sviluppi” in Israele e nella Striscia di Gaza. Lo fa sapere la Casa Bianca, come riporta Haaretz, che afferma che Washington rilascerà a breve una nota. L’ufficio di Netanyahu non ha ancora commentato.

