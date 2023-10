Milano, 22 ott. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno accordato durante un colloquio telefonico che da ora ci sarà un “flusso continuo” di aiuti nella Striscia di Gaza. È quanto fa sapere la Casa Bianca in una nota. “I leader hanno discusso degli sforzi in corso per assicurare il rilascio di tutti gli altri ostaggi presi da Hamas – compresi i cittadini statunitensi – e per garantire un passaggio sicuro ai cittadini statunitensi e agli altri civili a Gaza che desiderano partire”, si legge ancora nella nota.

