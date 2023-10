Milano, 22 ott. (LaPresse) – Pochi minuti prima della chiusura delle urne per il voto presidenziale in Argentina, i servizi di emergenza è scattato un allarme bomba alla Casa Rosada di Buenos Aires, ovvero la sede del governo argentino. Al momento dell’allarme, nell’edificio non erano presenti né il presidente Alberto Fernández, né altri componenti del governo. “È arrivata una chiamata al complesso dei servizi di emergenza sanitaria, dove il denunciante ha dichiarato di aver piazzato una bomba nella Casa Rosada e ha poi interrotto la comunicazione”, si legge in un primo verbale della polizia, come riporta La Nation. Gli artificieri sono al lavoro sul posto.

