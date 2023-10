Trento, 21 ott. (LaPresse) – Catturato dai Nocs della Polizia di Stato nei pressi Bordighera al termine di una complessa indagine della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che aveva costituito un gruppo di lavoro con le Digos di Trento, Trieste, Treviso, Genova e Brescia. Latitante dal 2021, al momento della cattura aveva una carta di identità falsa. L’attività, come si legge in una nota, è stata coordinata dalla Procura distrettuale di Trento diretta dal procuratore Sandro Raimondo Dopo una indagine avviata dalla procura distrettuale di Trento, diretta dal procuratore Sandro Raimondi e coordinata dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione in sinergia con le Digos di Trento, Genova, Brescia, Trieste e Treviso e dai Nocs della polizia, l’anarchico, latitante dal 2021, è stato individuato e arrestato a Bordighera, in provincia di Imperia.

