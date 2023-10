Milano, 21 ott. (LaPresse) – “Condotte non rispettose del principio della separazione dei poteri, men che meno del ruolo e della funzione del magistrato” che unite al “dovere di assicurare una corretta informazione nell’interesse dei cittadini, non posso che lanciare un segnale di allarme” sono gli elementi in base ai quali Salvatore Casciaro, segretario generale dell’Am lancia – nelle sue stesse parole – “l’allarme”.

