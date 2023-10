Milano, 21 ott. (LaPresse) – Gli “attacchi e reazioni scomposte di esponenti del governo” nei confronti della giudice Iolanda Apostolico hanno uno “scopo perseguito” “evidente, ovvero intimorire ogni giudice che dovesse assumere un’interpretazione non gradita o allineata ad un certo indirizzo politico e persuadere i cittadini che decisioni sgradite, non in linea con le scelte del governo, siano solo frutto di esercizio strumentale e, quindi, deviato della giurisdizione e di contrapposizione politica”. È quanto si legge nel documento approvato oggi a seguito del direttivo dell’Anm dedicato al caso della giudice di Catania: il documento è passato a maggioranza (con i voti di Area Unicost, Md, 101, e AI), contraria Magistratura Indipendente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata