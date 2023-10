Milano, 21 ott. (LaPresse) – Il capo degli aiuti delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, ha detto che è fondamentale che il carburante sia incluso nei prossimi aiuti che verranno consegnati nella Striscia di Gaza. “Non cerchiamo di fare i furbi. Abbiamo bisogno di carburante”, ha detto Griffiths ad Al Jazeera, “capisco che per alcuni il carburante possa essere visto come un ‘bene a doppio uso'”, ma “è certamente centrale per i nostri negoziati attuali elaborare un sistema che renda chiaro, monitorato, trasparente e sicuro che il combustibile che prendiamo – e dobbiamo prenderlo… non sarà usato per la guerra, ma sarà usato per gli elementi essenziali della pace”, ha aggiunto Griffiths.

