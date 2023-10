Il Cairo (Egitto), 21 ott. (LaPresse) – “C’è dall’inizio un tentativo di divisione, di creare la guerra di religione, lo scontro di civiltà. Non lo deve diventare perché non lo è, e credo sia fondamentale continuare a portare avanti questa strategia di dialogo con i Paesi arabi, con il Paesi del Golfo, è la cosa più preziosa che abbiamo. La presenza anche a livello di leader per l’Italia è importante, io ho fatto questa scelta volutamente e secondo me i leader devono esserci in questi momenti”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine dei lavori del summit per la pace in Medioriente in corso al Cairo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata