Il Cairo (Egitto), 21 ott. (LaPresse) – “L’apertura del valico di Rafah è un risultato concreto, è stato possibile forse anche perché qui c’era una conferenza. Procediamo per piccoli passi ma non dobbiamo smettere di dialogare”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine dei lavori del summit per la pace in Medioriente in corso al Cairo.

