Il Cairo (Egitto), 21 ott. (LaPresse) – Con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas “ci siamo detti più o meno quello che diciamo anche fuori, e cioè che bisogna lavorare il più possibile per una de-escalation, continuare a lavorare su una soluzione a lungo termine che però può essere solamente la soluzione dei due Stati. C’è un lavoro pregresso che è stato fatto e che va ripreso, e secondo me va costruito anche con una tempistica decisa”. Così la premier, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine dei lavori del summit per la pace in Medioriente in corso al Cairo. “Chiaramente – ha aggiunto – ci vuole un grande impegno della comunità internazionale, non facile se prima non si riesce a dare risposte che, secondo me, possono partire da una parte dal tema degli aiuti umanitari per la Striscia, cui l’Italia e l’Ue lavorano, dall’altra parte un lavoro importante va fatto sul fronte degli ostaggi, che sarebbe un altro segnale significativo. È un lavoro molto delicato che credo sia molto importante continuare a fare, soprattutto sul dialogo tra i Paesi occidentali e i Paesi arabi”.

