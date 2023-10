Il Cairo (Egitto), 21 ott. (LaPresse) – A seguito della partecipazione al Vertice per la Pace del Cairo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in Israele “per portare un messaggio di solidarietà e vicinanza dell’Italia dopo il tragico attentato terroristico di Hamas contro civili inermi lo scorso 7 ottobre”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Il colloquio con il primo ministro, Benjamin Netanyahu, prosegue la nota, “è stato un’occasione per avere un aggiornamento sulla situazione e fare il punto alla luce della Conferenza del Cairo”. Meloni, nel ribadire “il pieno diritto di Israele a difendersi secondo il diritto internazionale e a vivere in pace, ha sottolineato l’importanza di garantire l’accesso umanitario a Gaza e una prospettiva di pace per la regione”.

