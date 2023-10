Il Cairo (Egitto), 21 ott. (LaPresse) – “Sono felice di essere qui, ho pensato che fosse molto importante venire qui di persona per portare la solidarietà del governo italiano e del popolo italiano, e per dirti che dalle immagini che abbiamo visto per noi è incredibile quello che è successo due settimane fa. Mostrano qualcosa più di una semplice guerra, mostrano la volontà di cancellare gli ebrei da questa regione ed è un atto di antisemitismo. E dobbiamo combatterlo, oggi come ieri”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del colloquio a Tel Aviv col primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

