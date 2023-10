Beirut(Libano), 21 ott. (LaPresse/AP) – “Oggi siamo nel cuore della battaglia” tra Israele e Hamas. Lo ha detto il vice leader del gruppo libanese di Hezbollah, lo sceicco Naim Kassem. “Stiamo cercando di indebolire il nemico israeliano e di fargli sapere che siamo pronti”, ha detto Kassem, commentando i razzi lanciati dal sud del Libano verso Israele. Kassem ha aggiunto che il suo gruppo, che è alleato di Hamas, sta già influenzando il corso del conflitto riscaldando il confine tra Libano e Israele e tenendo tre divisioni dell’esercito israeliano impegnate nel nord così che non possano combattere a Gaza. “Credete che, se cercate di schiacciare la resistenza palestinese, altri resistenti nella regione non agiranno?”, ha continuato Kassem in un discorso tenuto oggi durante il funerale di un combattente di Hezbollah. Oggi il gruppo libanese ha fatto sapere che uno dei propri combattenti è stato ucciso, portando a 14 il totale dei suoi militanti uccisi dal 7 ottobre.

