Milano, 21 ott. (LaPresse) – “La nostra posizione nei confronti dei prigionieri dell’esercito israeliano è chiara: si tratta di un possibile scambio di prigionieri, e non ne discuteremo finché Israele non porrà fine alla sua aggressione contro Gaza e i palestinesi”. È quanto ha affermato il funzionario di Hamas, Osama Hamdan, parlando dal Libano, come riporta Haaretz.

