Milano, 21 ott. (LaPresse) – “Entreremo con tutta la nostra potenza e colpiremo Hamas come se ci stesse combattendo per il primo giorno”. È quanto afferma il capo dell’aeronautica israeliana, Tomer Bar, parlando durante un briefing con i comandanti dell’esercito dell’imminente offensiva di terra nella Striscia di Gaza. “Non vorrei scambiarmi di posto con nessun nemico che incontrerà una brigata o una divisione delle forze di difesa israeliane”, ha detto, come riporta The Times of Israel. “Con la determinazione che vedo, parto con una convinzione molto rafforzata”, ha aggiunto Bar, “qui c’è una macchina che, non ho dubbi, funzionerà”.

