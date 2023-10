Rafah (Striscia di Gaza), 21 ott. (LaPresse/AP) – “Rafforzeremo i nostri attacchi per ridurre al minimo i pericoli per le nostre forze nelle prossime fasi della guerra. Aumenteremo gli attacchi, a partire da stasera” sulla Striscia di Gaza. È quanto ha annunciato il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari, parlando ai giornalisti e aggiornandoli sulla preparazione della prevista invasione di terra. Hagari ha ripetuto per questo l’invito ai residenti di Gaza City a dirigersi a sud per la loro sicurezza.

