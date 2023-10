Milano, 21 ott. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) ha fatto sapere di stare continuando ad addestrarsi per l’attesa offensiva di terra nella Striscia di Gaza secondo “piani per l’espansione dei combattimenti”, approvati nei giorni scorsi. Le truppe stanno “conducendo l’addestramento secondo i piani operativi approvati”, ha affermato l’Idf, come riporta The Times of Israel. L’Idf ha dispiegato decine di migliaia di truppe al confine di Gaza negli ultimi giorni, in vista di un’importante incursione di terra che secondo i funzionari inizierà “presto”.

