Milano, 21 ott. (LaPresse) – “Esortiamo tutte le parti a mantenere aperto il valico di Rafah per consentire il continuo movimento di aiuti che sono indispensabili per il benessere della popolazione di Gaza”. È quanto chiede il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Siamo stati chiari: Hamas non deve interferire con la fornitura di questa assistenza salvavita”, ha aggiunto, “i civili palestinesi non sono responsabili dell’orribile terrorismo di Hamas e non devono essere costretti a soffrire per le sue azioni depravate”.

