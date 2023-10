Milano, 21 ott. (LaPresse) – “Per dimostrare quanto io e la Lega ci tengano alla Toscana, domenica 3 dicembre a Firenze, alla Fortezza da Basso, ci sarà l’apertura non della campagna elettorale, perché le elezioni europee di giugno saranno un referendum. Presenteremo all’Italia la nostra proposta dell’Europa che verrà fondata sulla sicurezza, sul lavoro, sui giovani, sulla protezione dei confini e sul futuro. Arriverà Marine Le Pen, arriveranno gli amici e i colleghi austriaci, tedeschi, portoghesi, da tutta Europa”. Così il leader leghista, Matteo Salvini, nel corso del congresso regionale della Lega Toscana. “Verranno da Parigi, da Vienna, da Berlino, da Lisbona a Firenze il prossimo 3 dicembre e già mi vedo i titoli di qualche giornale. Hanno scritto il ‘cantiere nero’. Non ci sarà a Firenze nessun cantiere nero, perché la Le Pen rappresenta il primo partito in Francia, i nostri alleati tedeschi sono il secondo partito in Germania, i nostri alleati austriaci sono i primi in Austria e i nostri alleati in Belgio i primi in Belgio. Semplicemente, si chiama democrazia”, ha aggiunto.

