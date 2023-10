Roma, 21 ott. (LaPresse) – “Del caso ‘Fuorionda’ ho letto ricostruzioni mirabolanti, complottarde, a volte incredibili, ma tutte divertenti”. Così in una nota il patron di Striscia La Notizia Antonio Ricci riepiloga la vicenda dei ‘fuorionda’ di Andrea Giambruno in una nota in cui precisa di voler “fornire la mia versione, naturalmente senza nessuna pretesa di esser creduto, ci mancherebbe, ma solo per dare un contributo al dibattito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata