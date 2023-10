Washington (Usa), 20 ott. (LaPresse/AP) – I repubblicani hanno abbandonato il deputato Jim Jordan: non sarà più lui il candidato per diventare il nuovo speaker della Camera degli Stati Uniti. La decisione è stata presa durante una sessione a porte chiuse, dopo che Jordan, tra i fedelissimi di Donald Trump, ha visto la sua candidatura bocciata per ben tre volte a causa dei voti contrari dei suoi stessi compagni di partito. Il leader della maggioranza repubblicana alla Camera, Steve Scalise, ha detto che “torneranno e ricominceranno” da capo lunedì per trovare un nuovo candidato che metta tutti d’accordo.

