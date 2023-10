Washington (Usa), 20 ott. (LaPresse/AP) – Il deputato repubblicano Jim Jordan è stato bocciato anche al terzo tentativo per l’elezione dello speaker della Camera statunitense. Prima del voto, in conferenza stampa, Jordan aveva annunciato di non voler farsi da parte nonostante i due tentativi precedentemente falliti, insistendo sulla propria candidatura: “Il popolo americano è affamato di cambiamenti”. Ma nella pratica ha dovuto affrontare il voto contrario e fermo dei suoi stessi compagni di partito, che gli hanno negato la maggioranza di 217 voti, nonostante alla Camera siedano 221 deputati repubblicani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata