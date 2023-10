Roma, 20 ott. (LaPresse) – Annullate dalla Corte di Cassazione le condanne per i quattro imputati per la morte Desirèe Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata cadavere il 19 ottobre del 2018, in una baracca in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo. I giudici della della Suprema Corte hanno rinviato gli atti in Appello per Mamadou Gara che in appello era stato condannato all’ergastolo, solo per l’ accusa di omicidio. Appello bis disposto anche per Brian Minthe per l’accusa di cessione di stupefacenti, dove è caduta l’aggravante insieme a Alinno Chima ch erano stati condannati rispettivamente a 27 anni e a 24 anni e mezzo di carcere. Yousef Salia, che era stato condannato all’ergastolo nei giudizi di merito, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale, ma è stata confermata l’accusa di spaccio.

