Roma, 20 ott. (LaPresse) – “Siamo soddisfatti per l’andamento del Processo di Roma e per il forte impegno della Tunisia. Possiamo annunciare che la prossima riunione del Processo di Roma si svolgerà qui a Tunisi”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle dichiarazioni alla stampa a Tunisi, dopo l’incontro con il presidente tunisino, Kais Saied. Tajani è arrivato questa mattina a Tunisi per discutere di diversi dossier, da quello migratorio alla crisi in Medioriente.

