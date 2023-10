Roma, 20 ott. (LaPresse) – “Il tema delle immigrazioni irregolari, con il dramma dei minori non accompagnati, si inserisce in questo quadro”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Quirinale con i Prefetti e con i Consiglieri di Prefettura di nuova nomina. “Appare forse incongruo definire emergenza un fenomeno con il quale ci si confronta da anni. L’Unione Europea sembra, finalmente – ha aggiunto il Capo dello Stato -averne colto la natura non congiunturale e la necessità di affrontarlo alla radice e in maniera solidale, come compito comunitario, ancora più urgente alla luce dei drammatici avvenimenti in Medio Oriente.

