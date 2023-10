Milano, 20 ott. (LaPresse) – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha ricevuto un avvertimento da parte di Israele di evacuare “il più velocemente possibile” cinque scuole a Gaza City. “Abbiamo fatto il possibile per protestare e respingere questa decisione, ma questo significa che da ora queste strutture non sono più sicure”, scrive l’Unrwa in una nota, come riporta il Guardian. Le scuole, al momento piene di rifugiati, sono vicine all’ospedale Al-Ahli, in cui martedì è avvenuta una terribile esplosione.

