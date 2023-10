Milano, 20 ott. (LaPresse) – “Abbiamo ricevuto in precedenza tre diverse minacce, ma oggi la minaccia era molto più chiara: ‘Evacuazione immediata. L’ospedale di Al-Quds sarà bombardato'”. Lo ha detto ad Al Jazeera il portavoce della Mezzaluna Rossa Palestinese Nebal Farsakh, riferendosi all’ospedale di Gaza City. “Noi come organizzazione umanitaria non metteremo in pericolo la vita dei nostri pazienti”, ha aggiunto Farsakh, “non trascureremo e volteremo semplicemente le spalle ai 12.000 civili che ora si trovano in ospedale. Non hanno nessun posto dove andare a causa dei continui bombardamenti”. “Siamo estremamente preoccupati per la sicurezza del nostro personale medico, dei nostri pazienti e dei 12.000 civili che si trovano ora in ospedale”, ha concluso.

