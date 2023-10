Milano, 20 ott. (LaPresse) – Le due cittadine americane tenute ostaggio da Hamas a Gaza, madre e figlia, saranno liberate e consegnate alla Croce Rossa internazionale che le porterà in Egitto e, da lì, in Israele. Lo riferisce l’emittente Channel 12, che cita fonti israeliane. Si prevede che il trasferimento avrà luogo a breve, ma non è ancora nota la tempistica esatta. Le due donne saranno rilasciate “per motivi umanitari”, ha fatto sapere Hamas.

