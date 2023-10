Milano, 20 ott. (LaPresse) – Funzionari israeliani hanno chiarito ai media ebraici che la decisione di Hamas di rilasciare le due cittadine americane tenute ostaggio, madre e figlia, è stata presa unilateralmente e che il governo di Tel Aviv non ha offerto nulla in cambio. Le due donne saranno rilasciate “per motivi umanitari”, ha fatto sapere Hamas. Secondo i media, verranno consegnate alla Croce rossa internazionale che le porterà in Egitto e, da lì, in Israele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata