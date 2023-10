Washington (Usa), 20 ott. (LaPresse) – L’apertura del valico di Rafah per consentire a un convoglio di aiuti umanitari di raggiungere Gaza non è prevista per oggi, venerdì. Lo hanno riferito alla Cnn diverse fonti alla Cnn, secondo cui è necessario effettuare riparazioni stradali sul lato egiziano. E’ “una situazione davvero instabile”, spiegano le fonti. “Queste persone aspettavano cibo, medicine e acqua.

