Washington (Usa), 20 ott. (LaPresse) – “Ognuno” degli ostaggi americani “deve essere rilasciato”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken in un briefing. “Il lavoro urgente per liberare ogni singolo americano e tutti gli altri ostaggi continua”, ha spiegato. Blinken ha aggiunto che durante il suo recente viaggio in Israele ha incontrato i familiari dei cittadini americani catturati da Hamas. Anche il presidente americano Joe Biden “ha avuto l’opportunità di ascoltare direttamente le famiglie. Quello che ho condiviso con le famiglie, come ha fatto anche il presidente, è che l’intero governo degli Stati Uniti lavorerà ogni minuto di ogni giorno per garantire il loro rilascio, per riportare a casa i loro cari.

