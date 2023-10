Washington (Usa), 20 ott. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno accolto “con favore” il rilascio di due americani tenuti in ostaggio da Hamas e “condividono il sollievo che provano le loro famiglie, i loro amici e i loro cari”. Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in un briefing. “Ma ci sono ancora altri 10 americani che risultano dispersi in questo conflitto”, ha continuato.

