Milano, 20 ott. (LaPresse) – Anche il presidente palestinese Mahmoud Abbas parteciperà domani al summit per la pace che si terrà a Il Cairo, in Egitto. Lo ha annunciato il portavoce ufficiale della presidenza, Nabil Abu Rudeina, come riporta l’agenzia Wafa. Abbas è partito questo pomeriggio e porterà con sè “il messaggio del popolo palestinese”, ha aggiunto Rudeina, “che chiede di fermare l’aggressione e di impedire lo sfollamento, la rapida consegna di materiale medico e di soccorso nella Striscia di Gaza”. Abbas ha intenzione anche di ribadire che l’Olp, il partito a cui fa capo, è l’unico rappresentante legittimo del popolo palestinese.

