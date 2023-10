Milano, 20 ott. (LaPresse) – Giuseppe Conte lo chiama il “campo giusto”, lei come chiama questo campo larghissimo che supporta Episcopo a Foggia? “A me basta che sia quello che vince contro le destre, che non stanno dando risposte alle persone che fanno più fatica. Siamo un Paese in cui c’è troppa precarietà del lavoro. Questa destra è ossessionata dall’immigrazione e non vede l’emigrazione di tanti giovani che vorrebbero poter stare a studiare, a lavorare e a fare impresa nel territorio dove nascono ma troppo spesso non vedono una prospettiva solida. Siamo qui per ricostruirla e per sconfiggere la paura di futuro. Rimettiamo al centro i bisogni concreti delle persone, sono molto felice che anche il Pd accanto alle altre forze stia dando supporto a questo progetto”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un comizio a Foggia a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra, Maria Aida Episcopo. A chi le chiedeva se il modello di Foggia potrà essere replicato a livello nazionale, la leader dem ha risposto: “Intanto, per noi è importante ridare una speranza ai foggiani e poi vedrete che funzionerà e a quel punto sarà di ispirazione anche per tanti altri territori che vogliono ridarsi una speranza”.

