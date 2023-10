Milano, 20 ott. (LaPresse) – Il ministro della Giustizia belga Vincent Van Quickenborne ha annunciato oggi le sue dimissioni dopo l’attentato di lunedì sera a Bruxelles in cui sono morti 2 tifosi svedesi. “Questa mattina alle 9 ho notato che la Tunisia aveva presentato una richiesta di estradizione (per il terrorista, ndr). La richiesta è stata trasmessa alla Procura della Repubblica belga, ma non è stato fatto nulla di più”, ha detto Van Quickenborne in conferenza stampa, come riporta SudInfo, “si tratta di un errore individuale, monumentale e inaccettabile. Mi assumo le mie responsabilità politiche e rassegno le mie dimissioni”.

