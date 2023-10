Bruxelles, 19 ott. (LaPresse) – La Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha deciso di assegnare il Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2023 a Jina Mahsa Amini e al Movimento per la libertà e la vita in Iran. La candidatura è stata proposta dal Ppe, Renew Europe e S&D.

