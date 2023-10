Milano, 19 ott. (LaPresse) – Secondo quanto apprende LaPresse, sono 19 gli attivisti che sono stati portati in questura dopo il blocco dell’imbocco dell’autostrada A4 Torino-Milano questa mattina. Sul posto la Digos di Torino. La manifestazione non autorizzata ha bloccato la circolazione. Tra le persone portate in questura, secondo quanto riferiscono a LaPresse fonti informate, ci sono anche alcune persone che avrebbero violato il provvedimento di foglio di via.

