Milano, 19 ott. (LaPresse) – Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione, questa volta a Torino. Gli ambientalisti, in 18, hanno bloccato l’imbocco dell’autostrada A4 Torino-Milano, in entrambe le direzioni di marcia, sedendosi per terra e mostrando uno striscione arancione con la scritta ‘Fondo Riparazione’. Sul posto gli agenti della Digos della Questura di Torino e della polizia stradale.

