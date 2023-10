Roma, 19 ott. (LaPresse) – “Registriamo un certo grado di ansia per questi temi, ed è comprensibile. La situazione in Medioriente, che si somma a quella dell’Ucraina, genera sicuramente un clima di apprensione” -ha continuato Lazzari sottolineando come sia “necessario sviluppare resilienza rispetto a questi temi visto che queste situazioni si ripropongono con molta frequenza. La tecnologia ci ha dato una illusione di controllo ma così non è: ci sono avvenimenti che non possono essere controllati neanche dalle singole nazioni. Da anni diciamo che bisogna fare una azione di promozione della resilienza e della capacità adattive, e queste iniziative vanno fatte a partire dalla scuola”, ha concluso Lazzari.

