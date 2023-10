Bruxelles, 19 ott. (LaPresse) – “Ho chiesto al coordinatore Ue per i rimpatri di convocare una riunione straordinaria domani. Dobbiamo discutere con gli Stati membri su come possiamo intervenire per garantire che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza dell’Unione europea possano essere rimpatriati molto più rapidamente nel paese di origine. Questa deve essere la priorità. E per questo ho chiesto l’incontro di domani”. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Affari interni a Lussemburgo.

