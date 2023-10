Roma, 19 ott. (LaPresse) – Le sirene di allarme suonano a Sderot, Ashdod e Ashkelon a seguito di una raffica di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele. Lo riporta The Times of Israel, secondo cui sirene stanno suonando anche nel nord del Paese, vicino al confine con il Libano. Al momento non ci sono notizie di feriti o danni in quello che, secondo il quotidiano israeliano, potrebbe essere un attacco coordinato da Gaza e dal Libano.

