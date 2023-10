Milano, 19 ott. (LaPresse) – “Qui manca tutto, internet, elettricità, acqua. L’acqua è tuttora tagliata, molte tubature sono state distrutte dai bombardamenti. Quel poco di acqua che c’è si può prendere tramite taniche, spesso di notte, in modo molto rischioso”. Così a LaPresse Nada, 30enne palestinese residente a Jarara, nel distretto di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. La testimonianza, raccolta grazie agli operatori di Operazione Colomba, è resa difficile proprio dalla mancanza di elettricità: “Abbiamo tra il 3 e il 5% di batteria, sempre, carico il telefono con la batteria dell’auto – spiega ancora – Le persone fanno la coda per l’acqua e il pane”. Nada lavora con un’associazione sul territorio che si occupa di educazione e animazione con i più giovani: “La sede dell’associazione dove lavoro è stata completamente distrutta. Il palazzo è ancora in piedi ma la sede è stata distrutta da un bombardamento, io praticamente vivevo lì dentro, è stato un duro colpo”, spiega ancora a LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata