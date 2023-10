Roma, 19 ott. (LaPresse) – Sette palestinesi, tra qui quattro minori, sono stati uccisi nel giro di poche ore nelle operazioni condotte dalle forze israeliane in diverse localit√† della Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Tra le vittime, secondo l’agenzia palestinese, anche giovani di 17, 16, 15 e 14 anni. Da Israele, secondo il Guardian, al momento non √® arrivato alcun commento sull’accaduto. Con queste sette vittime il numero dei palestinesi uccisi in Cisgiordania dopo l’inizio della guerra tra Hamas e Israele salirebbe a 69.

