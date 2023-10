Milano, 19 ott. (LaPresse/AP) – Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, in un incontro con i soldati di fanteria israeliani al confine con la Striscia di Gaza avvenuto oggi, ha promesso che l’invasione di terra di Gaza ci sarà e ha chiesto alle truppe di tenersi pronte per l’ordine di entrare. “Chiunque veda Gaza da lontano ora, la vedrà dall’interno. Ve lo prometto”, ha detto Gallant ai soldati, esortandoli a “organizzarsi, essere pronti” per l’ordine di entrare, senza tuttavia indicare quando dovrebbe avvenire l’invasione. Israele ha ammassato decine di migliaia di soldati lungo il confine dopo il sanguinoso massacro del 7 ottobre da parte dei militanti di Hamas nel sud di Israele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata