Roma, 19 ott. (LaPresse) – I miliziani di Hamas “sono i nuovi nazisti, il nuovo Isis e dobbiamo combatterli insieme. Proprio come il mondo civilizzato si unì per combattere i nazisti ora deve stare al fianco di Israele mentre combattiamo e sconfiggiamo Hamas”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, al premier britannico, Rishi Sunak, in dichiarazioni ai media dopo l’incontro fra i due a Tel Aviv. Lo riporta The Times of Israel. Netanyahu definisce la guerra in corso come “la battaglia dell’intero mondo civilizzato, la battaglia di Israele, dei moderni Paesi arabi, della civiltà occidentale, del mondo libero e la battaglia per il futuro”. Secondo Netanyahu esiste un “asse del male” formato da Iran, Hezbollah e Hamas, che vogliono riportare il Medioriente “a un’epoca di schiavitù, guerra e annientamento”.

