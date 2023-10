Milano, 19 ott. (LaPresse) – “L’orientamento della politica è restrittivo, il che significa che la politica restrittiva sta esercitando una pressione al ribasso sull’attività economica e sull’inflazione. Data la rapidità dell’inasprimento, è possibile che siano ancora in vista significativi inasprimenti”. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in un discorso all’Economic Club di New York. “Decideremo l’entità dell’ulteriore inasprimento della politica e la durata del suo mantenimento sulla base dell’insieme dei dati in arrivo, dell’evoluzione delle prospettive e dell’equilibrio dei rischi”, ha aggiunto Powell.

