Washington (Usa), 18 ott. (LaPresse/AP) – Il repubblicano Jim Jordan è stato bocciato anche nel secondo voto per eleggere lo speaker della Camera. In 22 del suo partito hanno votato contro la nomina, uno in più rispetto alla prima votazione di ieri. Prima del voto, Jordan ha lanciato un inaspettato appello all’unità del Gop. Il combattivo presidente della Commissione giustizia ha detto ai suoi colleghi sui social media che “dobbiamo smettere di attaccarci a vicenda e unirci”.

