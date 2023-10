Milano, 18 ott. (LaPresse) – Il fenomeno della radicalizzazione in Italia “è consolidato ed è in crescita”. A dirlo a LaPresse è Claudio Bertolotti, direttore dell’Osservatorio REACT (Radicalismo e contrasto al terrorismo) e già capo della sezione contro-intelligence e sicurezza della Nato in Afghanistan. “Naturalmente occorre distinguere tra fenomeni di radicalizzazione ideologica e terrorismo. Il primo è diffusione dello jihadismo, comprende un vasto numero di adepti, che solo raramente si trasformano in persone che compiono attivamente violenze sul territorio nazionale”, aggiunge Bertolotti. “Naturalmente poi ci sono persone che prendono diverse strade, c’è chi parte per la Siria, chi fa da amplificatore di ideologie stando qui, fino ad arrivare a chi si fa portavoce dello Stato Islamico nei Paesi Ue – conclude – Una volta la radicalizzazione, quella legata ad Al Qaeda, era analogica: oggi passa tanto attraverso il web”.

