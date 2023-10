Roma, 18 ott. (LaPresse) – Russia e Cina, come la maggior parte dei paesi del mondo, “condividono” il desiderio di una “cooperazione paritaria” nel rispetto del diritto di ciascuno stato al proprio modello di sviluppo. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso di apertura del terzo forum sulla Via della Seta a Pechino. Lo riporta la Tass. “Abbiamo più volte detto che la Russia e la Cina, come la maggior parte dei paesi del mondo, condividono il desiderio di una cooperazione paritaria e reciprocamente vantaggiosa al fine di raggiungere un progresso economico universale sostenibile e a lungo termine e il benessere sociale, nel rispetto della diversità di civiltà e del diritto di ciascuno Stato al proprio modello di sviluppo”, ha detto Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata