Roma, 18 ott. (LaPresse) – “Il popolo palestinese non deve pagare il prezzo delle barbarie di Hamas che non lo rappresenta e lo usa come scudo umano. Occorre ridurre l’impatto della guerra sulla popolazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del Question time alla Camera.

